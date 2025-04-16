В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий Цинкерман





Медицинское сообщество в Волгограде скорбит по поводу скоропостижного ухода из жизни известного врача анестезиолога-реаниматолога Григория Цинкермана. Как сообщает V102.RU, трагическую новость сообщила сегодня, 16 апреля, клиника «СОВА», где с 2018 года Григорий Израилевич возглавлял отделение анестезиологии и реанимации.

Известно, что врач скончался 15 апреля.

Григорий Цинкерман окончил Волгоградский государственный медицинский университет. Анестезиологом-реаниматологом работал с 1996 года.

- Высочайший профессионализм, искренность и внимание к коллегам и пациентам — неотъемлемые черты личности Григория Израилевича. Он всегда был душой и сердцем коллектива, неустанно работал над повышением профессионализма и экспертности коллег, - говорится в некрологе. - За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Григорий Израилевич был награжден ведомственными наградами.

Коллеги и пациенты выражают искренние соболезнования родным и близким Григория Израилевича.

Фото: клиника «СОВА»