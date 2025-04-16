



Четверо человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе Волгоград-Москва в Новоаннинском районе 16 апреля, находятся в больнице. Об этом сообщили V102.RU в облздраве.

Напомним, после столкновения двух легковушек погиб водитель «ВАЗа». Трое пассажиров и водитель Hyundai Solaris получили ранения различной степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в Урюпинской ЦРБ.

– Пациент в возрасте 24 лет находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Семейная пара и ребенок также проходят обследование в Урюпинской ЦРБ амбулаторно. Состояние всех удовлетворительное, стабильное, – сообщили в ответ на запрос «Высоты 102» в комитете здравоохранения региона.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области