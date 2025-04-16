На севере Волгограда повалят деревьев на 9,7 млн рублей

В Краснооктябрьском районе Волгограда готовится массовая вырубка деревьев и кустарников на территории от завода «Баррикады» до улицы Тарифная вдоль линии скоростного трамвая, сообщает V102.RU со ссылкой на портал госзакупок.

На этом участке планируется вырубить засохшие кустарники и поросль, а также повалить 300 деревьев твердолиственных пород диаметром свыше 0,5 метра, 170 мягколиственных и хвойных деревьев и обрезать 150 деревьев с помощью автогидроподъемника.

Работы должны быть выполнены за семь дней с момента заключения контракта. Начальная цена закупки составляет 9,7 миллиона рублей. Исполнителя работ определят в конце апреля.

Напомним, что ранее объявлялась аналогичная закупка по Дзержинскому району, где местные власти собирались проредить зелёные насаждения в окрестностях международного аэропорта. На эти цели из бюджета выделили 10,1 млн рублей.