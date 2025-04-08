Ветеранам СВО оплатят дорогу на реабилитацию в санатории





С 2025 года у ветеранов СВО появилась возможность отправиться на санаторно-курортное лечение в центры реабилитации Соцфонда. Как сообщает V102.RU, 8 апреля вступает в силу соответствующий приказ Соцфонда.

Согласно приказу, военнослужащим полагается компенсация расходов на билеты, если они добирались до центра реабилитации автобусом, самолетом, поездом или на водном транспорте. Если же человек приехал на личном автомобиле, ему возместят стоимость бензина.

Чтобы получить компенсацию, гражданину необходимо будет обратиться с заявлением в территориальный орган Соцфонда. Это можно будет сделать лично или через портал Госуслуги.

К заявлению необходимо приложить билеты, а владельцам личного автотранспорта – документы на машину и чеки с автозаправок.