Волгоградцев предупредили об опасных объявлениях в подъездах

Мошенники начали похищать
персональные данные россиян через расклеенные в подъездах объявления с QR-кодами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, аферисты
внедряют в QR-коды ссылки на мошеннические сайты или вредоносные программы.
Информацию также могут распространять
через электронную почту или в поддельных квитанциях: вместо оплаты услуги
деньги уходят на счета преступников.
Чтобы избежать мошеннической схемы,
волгоградцев рекомендуют сохранять бдительность при просмотре электронных писем
и никогда не предоставлять личные данные при переходе по непроверенным ссылкам.
Также не следует переходить на подозрительные сайты или скачивать файлы из
ненадежных источников.