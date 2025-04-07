Волгоградцев предупредили об опасных объявлениях в подъездах





Мошенники начали похищать персональные данные россиян через расклеенные в подъездах объявления с QR-кодами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, аферисты внедряют в QR-коды ссылки на мошеннические сайты или вредоносные программы.

Информацию также могут распространять через электронную почту или в поддельных квитанциях: вместо оплаты услуги деньги уходят на счета преступников.

Чтобы избежать мошеннической схемы, волгоградцев рекомендуют сохранять бдительность при просмотре электронных писем и никогда не предоставлять личные данные при переходе по непроверенным ссылкам. Также не следует переходить на подозрительные сайты или скачивать файлы из ненадежных источников.