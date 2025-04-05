В Волгограде ввели желтый уровень опасности из-за сильного ветра





В Волгограде и области синоптики ввели желтый уровень опасности из-за неблагоприятный погодных условий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, уже вечером на территории региона ожидается сильный ветер.

Так, с 23:00 5 апреля до 20:00 6 апреля синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду. А уже 7 апреля с 10:00 часов утра после небольшого затишья снова поднимется сильный ветер, который продлится до 11:00 8 апреля.

Также волгоградцев предупредили о наличии гроз и пасмурной погоды, который будут также сопровождаться в эти дни. В ночь на 7 апреля температура воздуха опустится до 0 градусов.