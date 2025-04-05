Губернатор Бочаров оценил ход работ у подножия Мамаева кургана





Губернатор Волгоградской области 5 апреля проинспектирует ход благоустройства в центре Волгограда перед предстоящим празднованием 80-летия Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», утром глава региона первым делом побывал на площадке у подножия Мамаева кургана, где готовится к открытию новый мемориальный комплекс.





Напомним, что на входной группе мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на главной высоте России увековечат память о городе-герое Сталинграде, городе воинской славы Калач-на-Дону, населенных пунктах — Рубежах Сталинградской доблести. Здесь уже установлены монолитные тумбы, зеркально повторяющие элементы справа от лестницы. В самое ближайшее время специалисты приступят к нанесению надписей, которые выполнены из красного гранита.





По данным администрации Волгоградской области, у Мамаева кургана работы завершены уже на 97%. Подрядчик приводит в порядок пешеходные зоны. Кроме того, как сообщало накануне ИА «Высота 102», рабочие обновляют и ступени лестничного марша, ведущего к главному монументу. Здесь временно исчезла надпись «За нашу Советскую Родину! СССР!».

Отметим, что сегодня, Андрей Бочаров также планирует проинспектировать работы на Аллее Героев, верхней террасе набережной, а также возле Дома Павлова.