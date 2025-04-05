Общество

В Волгограде приступили к демонтажу асфальта на площади Павших борцов

Общество 05.04.2025 11:34
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05.04.2025 11:34


Сегодня, 5 апреля, в Центральном районе Волгограда рабочие приступили к демонтажу асфальта перед площадью Павших борцов. Как сообщает V102.RU, на месте с самого утра работает несколько машин спецтехники. 



Напомним, более 9,9 млн рублей власти потратят на демонтаж асфальта и укладку вместо него тротуарной плитки в трех цветах. Также ранее мэрия объявила о закрытии большой парковки на площади. Теперь это место стало пешеходной зоной.

За эту стоимость подрядчику предстоит полностью демонтировать на площади Павших борцов старый асфальт и бетонные бордюры. После демонтажа рабочие должны будут устроить новое основание из песка и щебня, а после уложат тротуарную плитку. Площадь по итогам работ должна окраситься в красно-серые тона. 

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