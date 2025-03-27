Общество

Власти Волгограда объявили о закрытии бесплатной парковки на площади Павших борцов

Общество 27.03.2025 10:51
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27.03.2025 10:51


В Центральном районе Волгограда закрывается единственная бесплатная парковка на площади Павших борцов, передает V102.RU. Как сообщили сегодня, 27 марта, в мэрии, в соответствии с новой схемой организации дорожного движения здесь будет организовано пространство без машин.

- Одновременно с этим по обеим сторонам реконструируемой Аллеи Героев увеличивается количество парковочных мест, - пояснили в администрации Волгограда.

Однако, отметим, что все эти парковочные места будут платными.


Власти Волгограда считают, что закрытие площади для машин повысить безопасность пешеходов при пересечении площади Павших борцов и улицы Мира.

Что касается туристических автобусов, которые часто останавливались на парковке у собора, то для них обустраивается зона по ул. Гоголя рядом со зданием №9 по ул. Мира.

По мнению чиновников, такое нововведение будет удобно для передвижения туристических групп. 

Фото V102.RU (архив)

Скриншот с сайта Парковки Волгограда

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