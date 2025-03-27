Водитель БМП из «Бессмертного Сталинграда» Владимир Атарщиков погиб в бою

Общество 27.03.2025 14:46
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27.03.2025 14:46
Завтра, 28 марта, в Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Владимиром Атарщиковым, воевавшим на СВО под позывным «Акум».
Печальную новость сообщил ИА «Высота 102» депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
Владимир родился в Ольховке, учился в Волгоградском юридическом институте. С юности увлекался спортом – неоднократно побеждал на соревнованиях по тяжелой атлетике и рукопашному бою. На срочную службу попал в десант, в знаменитую Тульскую дивизию.
Свою жизнь потом связал с армией – заключил контракт и служил в Камышине. Был разведчиком, выполнял важные задачи на Кавказе. Ушел со службы в статусе ветерана боевых действий.
Когда началась СВО, без колебаний пошел защищать родину. А в конце 2022 года стал бойцом отряда «Бессмертный Сталинград», где воевал в должности механика-водителя БМП.
Погиб Владимир в бою.
- Володя останется навсегда — в сердцах родных и близких, в памяти боевых товарищей. В его детях, для которых он непременно будет образцом настоящего мужчины, - написал Андрей Гимбатов.
Простятся с Владимиром Атарщиковым в доме культуры Ольховского сельского поселения.
Фото Андрей Гимбатов t.me
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