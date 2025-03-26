Общество

Огненным шоу проводят март в ЦПКиО Волгограда

Общество 26.03.2025 13:55
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26.03.2025 13:55


В последнее воскресенье марта в ЦПКиО Волгограда состоится двухчасовое огненное шоу. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, посмотреть эффектное представление можно будет совершенно бесплатно. 

Трюки с огнем покажет творческая лаборатория «Атом шоу». Днем ранее, в субботу, в ЦПКиО Волгограда в полдень соберутся психологи и эксперты интернет-продвижения, которые проведут лекции для горожан. А с 17:00 до 18:00 посетители парка смогут попробовать выиграть приз на Колесе фортуны, которое установят возле «Свадебной карусели».

Днем 30 марта волгоградцев приглашают на танцевальную разминку и бесплатный мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе. В 15:00 у детских аттракционов пройдет вечеринка волшебников. Огненное шоу стартует в 19:00 у главной сцены.

Фото: V102.RU (архив)

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