Общество

В Волгограде за миллион заменят систему электроснабжения двух восстановленных фонтанов

Общество 25.03.2025 11:00
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25.03.2025 11:00


В Волгограде объявлен электронный аукцион на замену линий электроснабжения двух фонтанов в бульварной зоне проспекта Ленина, которые были восстановлены в прошлом году, передает V102.RU.

- Ранее в ходе проведения работ по восстановлению фонтанов было установлено новое электрооборудование самих гидротехнических сооружений и проведен анализ подводящих сетей, который показал необходимость и их замены. Монтаж новых коммуникаций позволит обеспечить стабильную работу оборудования. Мероприятия по монтажу сетей планируется выполнить до начала сезона работы фонтанов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Заказчиком выступило МБУ «Волгоградзеленхоз». Начальная стоимость закупки составляет чуть более 1 миллиона рублей. Подрядчику предстоит в срок до 21 апреля текущего года выполнить работы по модернизации электросетей, обеспечивающих энергоснабжение оборудования двух фонтанов, расположенных  по проспекту Ленина, 18 (напротив отделения Центробанка) и на пересечении проспекта Ленина и ул. Порт-Саида. 

Ранее аналогичные работы провели на восстановленном фонтане, расположенных в бульварной зоне пр. им. В.И. Ленина между ВолгГТУ и ВГСПУ.

Фото: V102.RU (архив)

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