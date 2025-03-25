В Волгограде объявлен электронный аукцион на замену линий электроснабжения двух фонтанов в бульварной зоне проспекта Ленина, которые были восстановлены в прошлом году, передает V102.RU.

- Ранее в ходе проведения работ по восстановлению фонтанов было установлено новое электрооборудование самих гидротехнических сооружений и проведен анализ подводящих сетей, который показал необходимость и их замены. Монтаж новых коммуникаций позволит обеспечить стабильную работу оборудования. Мероприятия по монтажу сетей планируется выполнить до начала сезона работы фонтанов, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Заказчиком выступило МБУ «Волгоградзеленхоз». Начальная стоимость закупки составляет чуть более 1 миллиона рублей. Подрядчику предстоит в срок до 21 апреля текущего года выполнить работы по модернизации электросетей, обеспечивающих энергоснабжение оборудования двух фонтанов, расположенных по проспекту Ленина, 18 (напротив отделения Центробанка) и на пересечении проспекта Ленина и ул. Порт-Саида.

Ранее аналогичные работы провели на восстановленном фонтане, расположенных в бульварной зоне пр. им. В.И. Ленина между ВолгГТУ и ВГСПУ.

Фото: V102.RU (архив)