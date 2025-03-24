Общество

Теплоход «Профессор Рыжов» открыл навигацию в Волго-Донском канале

Общество 24.03.2025 21:05
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24.03.2025 21:05


Буксир-тягач «Профессор Рыжов» сегодня, 24 марта, первым  вышел из шлюза № 31 Волгоградского гидроузла и приступил к выполнению своего первого рейсового задания в этом году. Как сообщили ИА «Высота 102» в судоходной компании «Волжское пароходство», теплоход, украшенный флагами, с поднятым на грот-мачте вымпелом компании отправился на погрузку в порт Бузан на Каспии. Торжественная церемония открытия навигации состоялась  на 8 дней раньше планового срока.
Совсем скоро сухогрузы Волжского пароходства пойдут в первые рейсы и на других участках внутренних водных путей Европейской части России. Например, в апреле судно Волжского пароходства примет участие в традиционном открытии нового судоходного сезона на Верхней Волге.
Фото Волжского пароходства

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