Общество

Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяц

Общество 24.03.2025 10:03
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24.03.2025 10:03


В Волгоградской области на рынке труда по-прежнему сохраняется высокий спрос на водителей такси. По данным аналитиков hh.ru, в настоящее время в регионе открытыми остаются 170 вакансий, что составляет 1% от всего объема таких вакансий по стране. При этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последнее исследование портала, в Волгоградском регионе к марту отмечается рост усредненной зарплаты таксистов. 

Так, по данным hh.ru, медианная зарплата для таксистов в Волгоградской области достигла 100 тыс. рублей. 

– В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей, – сообщают аналитики. – Конкретно в Волгоградской области – медиана 100 тыс. рублей, а средний диапазон зарплат для таксистов колеблется от 37,4 до 166,5 тыс. рублей.

Нехватка водителей, судя по всему, вынуждает работодателям выдвигать более лояльные условия работы для водителей такси. Так, за прошедший год на 51% чаше кандидатам стали предлагать возможность работы по гибкому графику. Такое условие упоминалось более чем в 9 тыс. вакансий.  Также работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично.  

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