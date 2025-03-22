Уволенный директор школы №123 устроился простым учителем в Волгограде





Уволенный директор волгоградской школы №123 Михаил Полянский прояснил причину, по которой он покинул свою должность. Как сообщает ИА «Высота 102», хранивший до этого молчание педагог адресовал взволнованным родителям и ученикам пост в соцсетях.

– Уважаемые друзья, коллеги, ученики и их родители! Спасибо большое за работу в новой 123 школе. Я покинул пост директора школы по собственному желанию, вернулся работать учителем физики в МОУ лицей №5 имени Ю.А. Гагарина по семейным обстоятельствам. Школа продолжает жить! – говорится в кратком сообщении на странице Полянского.

Отметим, что он впервые объяснил свое увольнение после того, как родители и ученики стали выступать в его защиту и просить чиновников о восстановлении его в должности. По мнению волгоградцев, директор написал заявление под давлением.

В соцсетях взрослые и дети обращались в органы власти с просьбой прислушаться к их мнению. Они даже записали видеообращение , в котором заявили, что Михаил Полянский был отстранен от должности необоснованно.

– Родители и ученики очень огорчены. Михаил Васильевич смог организовать в нашей школе прекрасную семейную атмосферу. Школа открылась менее двух лет назад, но за это время мы добились огромных результатов: проведено множество мероприятий, заложены традиции, налажена система обучения. И все это благодаря Михаилу Васильевичу. Школа стала вторым домом для наших детей. После ухода Михаила Васильевича все мы очень подавлены. Это сильно повлияло на обучение и подготовку к итоговым экзаменам. Мы не можем смириться с увольнением, – заявили на видео волгоградцы.