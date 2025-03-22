Общество

«Оборвана связь сердец»: ученики школы №123 записали обращение к чиновникам Волгограда

Общество 22.03.2025 16:45
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22.03.2025 16:45


В Волгограде родители и учащиеся школы №123 записали видеообращение к чиновникам с просьбой восстановить в должности уволенного накануне директора Михаила Полянского. Волгоградцы настаивают – заявление руководитель школы написал под давлением, и накануне сдачи ответственных экзаменов в образовательном учреждении воцарилась нездоровая и нерабочая обстановка.   



– Мы, родители и ученики школы №123 Ворошиловского района Волгограда, обращаемся к администрации Волгограда и все вышестоящим органам власти с просьбой вернуть к должности нашего директора Михаила Васильевича Полянского. 17 марта 2025 года директор записал заявление об увольнении по собственному желанию. У нас есть основания полагать, что он сделал это под давлением вышестоящего руководства. Михаил Васильевич – лучший директор. Мы считаем, что он был отстранен от должности абсолютно необоснованно. Родители и ученики очень огорчены. Михаил Васильевич смог организовать в нашей школе прекрасную семейную атмосферу. Школа открылась менее двух лет назад, но за это время мы добились огромных результатов: проведено множество мероприятий, заложены традиции, налажена система обучения. И  все это благодаря Михаилу Васильевичу. Школа стала вторым домом для наших детей. После ухода Михаила Васильевича все мы очень подавлены. Это сильно повлияло на обучение и подготовку к итоговым экзаменам. Мы не можем смириться с увольнением,  – заявляют на видео волгоградцы. 

В стихах к обращению присоединился один из учащихся: 

Михаил Васильевич стал нам, как отец. А сейчас оборвана связь меж двух сердец. Мы требуем вернуть «отца» и дело мы хотим довести до конца. И нам не страшно ничего, ведь мы ученики его. Мы правду чтим и справедливость и презираем боязливость. Вернитесь к нам уже скорее. За Вас мы очень все болеем. 

Напомним, о ситуации в школе №123 ИА «Высота 102» сообщало накануне, 21 марта. Мэрия Волгограда через отдельные СМИ распространила, в свою очередь, информацию о том, что экс-директор уже трудоустроен, однако от конкретики в администрации воздержались. Сам Михаил Полянский, который очевидно находится в подавленном состоянии, отказался в телефонном разговоре комментировать ситуацию.

Фото: Михаил Полянский / VK.com

Видео: читатели ИА «Высота 102» 

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