Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика и Ford Tranzit, в результате которого в больницу были доставлены четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло около 16.00 22 марта.

– На 15-м километре автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск» произошло столкновение автомобилей Ford Tranzit и Mercedes. В результате ДТП четыре пассажира автомобиля «Форд» доставлены в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Главка полиции.





Напомним, что накануне, 21 марта, в похожем ДТП и также на территории Городищенского района погибли три человека, включая малолетнюю девочку. Утром в пятницу на трассе Р-22 «Каспий» фургон Peugeot врезался в дорожный Volvo. Погибшие водитель и ребенок – жители Астраханской области, еще один скончавшийся в машине скорой мужчина – из Дагестана.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области