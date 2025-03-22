Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком под Волгоградом

Происшествия 22.03.2025 19:02
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22.03.2025 19:02


В Городищенском районе Волгоградской области полицейские устанавливают обстоятельства столкновения грузовика и Ford Tranzit, в результате которого в больницу были доставлены четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошло около 16.00 22 марта. 

На 15-м километре автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск» произошло столкновение автомобилей Ford Tranzit и Mercedes. В результате ДТП четыре пассажира автомобиля «Форд» доставлены в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Главка полиции. 


Напомним, что накануне, 21 марта, в похожем ДТП и также на территории Городищенского района погибли три человека, включая малолетнюю девочку. Утром в пятницу на трассе Р-22 «Каспий» фургон Peugeot врезался в дорожный Volvo. Погибшие водитель и ребенок – жители Астраханской области, еще один скончавшийся в машине скорой мужчина – из Дагестана. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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