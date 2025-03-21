Общество

«Верните папу домой»: родители и ученики школы №123 выступили в защиту уволившегося директора

Общество 21.03.2025 15:32
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21.03.2025 15:32


В Волгограде разгорается скандал из-за увольнения директора школы №123 Михаила Полянского. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель на днях добровольно покинул свой пост. При этом родители и ученики уверены, что педагога заставили освободить лакомое местечко для «своего» человека.

Новость о том, что Михаил Полянский рассчитался, стала для учреждения полнейшей неожиданностью.

- Школу открыли 1 сентября 2023 года. Сразу было решено поставить директором молодого, энергичного и влюблённого в профессию учителя физики из лицея №5 — Михаила Полянского. При своей скромной зарплате он справлялся с поставленными задачами на все 100%. Отдавал школе всего себя и вкладывал душу. Его безумно полюбили не только ученики школы, но и родители. Он проделал колоссальную работу, чтоб наладить школьный быт. Про него очень часто писали в волгоградских новостях, он даже получал грамоты из рук губернатора, — рассказала журналистам мать одного из учеников школы №123.

Ещё одна родительница вспоминает о своём первом знакомстве с директором.

- Мы пришли в школу учиться в 2024 году, и, честно, я была в шоке. Михаил Васильевич лично ходил по коридорам и всем помогал. Мы пришли подать документы утром, он попросил подождать. Через какое-то время смотрю — подошёл к каждому рабочему, что-то сказал, и все заулыбались. 1 сентября сам ходил убирал провода после линейки и поднимал бумажки, которые дети уронили по пути на классный час. В школе, где мы раньше учились, такого не было, — рассказала Екатерина.

Многие ученики и родители уверены, что за увольнением учителя стоят чьи-то меркантильные интересы.

- Очень жаль, что из-за более «блатных» страдают невинные, честные и порядочные люди. Михаил Васильевич для каждого в школе был вторым отцом и самым лучшим учителем физики. Невероятно образованный человек. Уволился «по собственному желанию»? Вы серьезно? Кто в это поверит? Заставили подписать, вот и все, — высказался в поддержку директора отец ещё одного школьника Артём.

По словам обратившихся в редакцию родителей, увольнение директора связано с чередой выдуманных жалоб, которая обрушилась на учителя в январе 2025 года. Несмотря на признание преподавательского коллектива, профессиональные достижения и любовь школьников, кляузы всё же нашли отклик в соответствующих кабинетах, после чего началось давление на педагога.

В поддержку руководителя школьники запустили в социальных сетях акцию, в рамках которой массово публикуют на своих страницах под хештегом #папавернисьдомой и #отец личные фотографии с Михаилом Полянским.

Кроме того, сегодня родители создали на площадке портала change.org петицию о восстановлении уволившегося директора в должности, которую всего за час уже подписали без малого сотня человек.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к Михаилу Полянскому с просьбой прокомментировать обстоятельства своего увольнения, а также разразившийся скандал, однако руководитель вежливо отказался продолжать разговор.

- Я думаю, что для всех будет лучше оставить произошедшее без комментариев, — подчеркнул бывший директор школы №123.

Отметим, до сих пор воздерживаются от комментариев и в профильных структурах администрации Волгограда. По информации учеников, в настоящее время обязанности руководителя учреждения выполняет замдиректора по учебно-воспитательной работе Вероника Комарова.

Коллаж: Павел Мирошкин

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