В новую котельную на ул. Глазкова в Волгограде начали подавать ресурс

Новая котельная на улице Глазкова в Центральном районе Волгограда готова уже на 78%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области. По данным ведомства, в на объект уже началась подача ресурса.

Напомним, что модернизация коммунальной инфраструктуры в Волгоградской области продолжается с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

В новой котельной на Глазкова уже установлены котлы, сетевые насосы, оборудование химической водоочистки (фильтры, теплообменники, насосы), опорные части дымоходов с бункерами, блочно-модульная насосная станция, теплообменники отопления котельного зала. Также строители уже закончили фасадные и кровельные работы.

– В котельную уже подается тепло в тестовом режиме, идет монтаж системы электроснабжения, – сообщили в профильном комитете обладмина. –Объект планируется запустить к новому отопительному сезону.

При поддержке средств Фонда национального благосостояния в Волгоградской области уже проведена модернизация сети трубопроводов в Красноармейском районе Волгограда, которая позволила улучшить качество теплоснабжения для более чем 160 тыс. жителей. В целом реализуемые с привлечением средств ФНБ проекты повысят качество жизни более чем 300 тыс. волгоградцев.

Фото: администрация Волгоградской области