Волгоградец поскользнулся и разбил голову в ТЦ «Европа Сити Молл»

В Волгограде молодой человек упал в ТЦ «Европа Сити Молл» и разбил себе голову. Об инциденте, случившемся 21 марта, стало известно из сообщения полицейских.

Отметим, что в ГУ МВД России по Волгоградской области 22 марта выступили с опровержением информации, которая появилась в Сети, о том, что на молодого человека напали с битой. В подтверждение своих слов правоохранители опубликовали видео, на котором пострадавший заявляет, что упал возле магазина «Перекресток» по собственной неосторожности.





На видеокадрах можно заметить, что у парня перевязана голова, однако есть основания полагать, что травма оказалась незначительной.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области