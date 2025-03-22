Общество

В Волгоградской области похоронят участника СВО с позывным «Монах»

Общество 22.03.2025 11:51
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22.03.2025 11:51


В Новоаннинском районе Волгоградской области похоронят Ивана Маноцкова. Участник специальной военной операции погиб через год после того, как подписал контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в местной администрации.

38-летний Иван был наводчиком в 163-й танковой дивизии, служил позывным «Монах». На СВО он ушел в апреле 2024 года, а погиб 13 марта 2025 года.

У волгоградца остались мама и сестра. Похороны пройдут 23 марта в городе Новоаннинском.

Фото: Новоанниский сегодня /t.me


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