Общество

Новым мэром Серафимовича стал коммунальщик Александр Попов

Общество 21.03.2025 10:52
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21.03.2025 10:52


По итогам конкурса выбран новый глава Серафимовичского городского поселения Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском совете, накануне депутаты единогласно проголосовали за Александра Попова. 
Александр Попов долгое время  работал директором МУП «Усть-Медведицкое», затем стал руководителем ООО «Серафимовичские коммунальные системы». С февраля 2025 года  он занимал должность временно исполняющего обязанности главы поселения. 
Напомним, ранее главой Серафимовича была Татьяна Ильина, которая потом возглавила Серафимовичский район. Интересно, что до назначения на пост главы городского поселения  она также руководила МУП «Усть-Медведицкое». 
Предшественник Ильиной на должности руководителя муниципалитета Сергей Пономарев уволился после скандала с первым заместителем Натальей Анисимовой и возбуждения уголовного дела по превышению должностных полномочий.  Глава района уволил первого зама по сокращению, она получила солидную компенсацию, а потом чиновник принял ее обратно. Сумма «золотого парашюта», которую получила чиновница в результате этих манипуляций, составила около 400 тысяч рублей. 
Фото Настоящий Серафимовичский район VK.com

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