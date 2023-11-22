Общество 22.11.2023 19:56
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22.11.2023 19:56
Депутаты Серафимовичской районной думы Волгоградской области по результатам конкурса сегодня, 22 ноября, выбрали нового главу района. Как сообщили V102.RU в районной администрации, ею стала Татьяна Ильина. Она уроженка Серафимовича, ей 50 лет. Ранее работала директором МУП «Усть-Медведицкое». В 2014 году была избрана главой г.Серафимовича и проработала несколько лет в этой должности. Сегодня в районной думе состоялась церемония вступления в должность новой главы.Напомним, бывший глава Серафимовичского района Сергей Пономарев уволился после скандала с первым заместителем Натальей Анисимовой. Глава района уволил первого зама по сокращению, она получила солидную компенсацию, а потом чиновник принял ее обратно.
На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом в отношении бывшего главы Серафимовичского муниципального района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления. А экс-чиновнице придется вернуть так называемый «золотой парашют» в размере около 400 тысяч рублей.
Фото администрации Серафимовичского района VK.com
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