Общество

Власти Михайловки отказали в размещении заправки в пойме реки после публичных слушаний

Общество 20.03.2025 15:56
0
20.03.2025 15:56


Администрация Михайловки Волгоградской области отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в селе Староселье после прошедших слушаний, где жители высказались категорически против освоения бизнесменами поймы реки Медведица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального городского округа, речь идет об участке с кадастровым номером 34:16:120006:761, расположенном на улице Крайняя, 1а. 
Также чиновники округа опровергли возможное размещение асфальтово-битумной установки на соседней с данным участком территории. 
- Заявлений о разрешении/согласовании размещения асфальтосмесительной установки либо строительстве асфальтового производства на земельных участках  с кадастровыми номерами 34:16:120006:761 и 34:16:1200006:760, расположенных по адресу село Староселье, улица Крайняя, 1а, в администрацию муниципального округа не поступало. Каких-либо разрешений/согласований администрацией муниципального округа не выдавалось, - говорится в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102». 
Напомним, некоторое время назад жители Михайловки узнали о том, что в пойме реки Медведица собирают возводить установку по производству асфальта. Поводом для этого послужил официальный ответ мэрии Михайловки жителям, где подтверждалось, что одна из компаний имеет планы на размещение подобного объекта. 
Однако затем в администрации муниципального округа заявили, что эта информация не соответствует действительности. В мэрии поясняли, что на участке 34:16:1200006:760 может появиться дорожный комплекс с заправкой и объектами дорожной инфраструктуры  после поступления соответствующего  заявления об предоставлении разрешения на условной разрешенный вид использования земельного участка. 
11  марта этот вопрос был вынесен на публичные слушания, где жители высказались против таких планов. Тогда же в мэрии заявили, что обязательно учтут мнение жителей при рассмотрении данного вопроса об изменении назначения земли. 
Между тем, после проведения публичных слушаний жители Михайловки рассказали ИА «Высота 102», что на участках, на защиту которых встали михайловцы, работает строительная техника. Однако в мэрии корреспонденту ИА «Высота 102» ответили, что факт возведения объектов дорожного сервиса либо асфальтового производства на этой территории не подтвержден. 
Здесь также уточнили, что разрешенное использование участков по данному адресу – животноводческий комплекс. Они относятся к территориальной зоне объектов сельскохозяйственного назначения и могут использоваться в соответствии со своим назначением. В данный момент они находятся в собственности юридического лица. 
Коллаж V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.03.2025 16:03
Общество 20.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 15:15
Общество 20.03.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 14:05 Реклама
Общество 20.03.2025 14:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:27
Общество 20.03.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 13:03
Общество 20.03.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:35
Общество 20.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 12:30
Общество 20.03.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:37
Общество 20.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:22
Общество 20.03.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:18
Общество 20.03.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:03
Общество 20.03.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 11:01
Общество 20.03.2025 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:39
Общество 20.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2025 10:27 Реклама
Общество 20.03.2025 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2025 09:33
Общество 20.03.2025 09:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщинаСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде опоздавший на посадку мужчина разбил окно в кабине трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Тело» накрыли белым: чугунный глобус волгоградского планетария рухнул с «Луны» на автоСмотреть фотографии
16:48
Водолазы нашли телефон мужчины, прыгнувшего с моста через ВолгуСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом пострадавшему на детской горке мальчику выплатят 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:56
Власти Михайловки отказали в размещении заправки в пойме реки после публичных слушанийСмотреть фотографии
15:55
Жителям Энгельса после атаки ВСУ разрешили вернуться в свои домаСмотреть фотографии
15:15
В районе Волгоградской области простятся с бойцом СВО Алиханом ОсмановымСмотреть фотографии
15:14
Побившая бадиком и покусавшая участкового волгоградка выслушала приговор судаСмотреть фотографии
15:02
«Особый контроль». Интервью замруководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Марка Зотова ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:27
Молодой, активный, целеустремленный: история молодого заводчанина из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Форум «Образование 2025» открыл новые горизонты для молодых специалистовСмотреть фотографии
13:27
Волгоградца уличили в фиктивном сожительстве с семью мигрантамиСмотреть фотографии
13:05
МЧС отжигает: на юге Волгограда вдоль дороги полыхает камышСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Россельхознадзор выявил молочку–фальсификат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области введён оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
12:30
Проторенной дорогой? В Волгограде начнут автоматически штрафовать за парковку на газонеСмотреть фотографии
12:10
Поворот на доход: эксперт рассказал, как зафиксировать высокие процентные ставкиСмотреть фотографии
11:56
В Сети появилось видео «взбесившейся» маршрутки в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцамиСмотреть фотографии
11:22
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
11:18
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собакСмотреть фотографии
11:01
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:39
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:27
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьниковСмотреть фотографии
10:12
15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видеоСмотреть фотографии
09:46
Коммунальщики извлекли «нечто» из коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде ищут упавшего с моста в Волгу мужчинуСмотреть фотографии
 