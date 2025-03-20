



Администрация Михайловки Волгоградской области отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в селе Староселье после прошедших слушаний, где жители высказались категорически против освоения бизнесменами поймы реки Медведица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального городского округа, речь идет об участке с кадастровым номером 34:16:120006:761, расположенном на улице Крайняя, 1а. Администрация Михайловки Волгоградской области отказала в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в селе Староселье после прошедших слушаний, где жители высказались категорически против освоения бизнесменами поймы реки Медведица. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации муниципального городского округа, речь идет об участке с кадастровым номером 34:16:120006:761, расположенном на улице Крайняя, 1а.

Также чиновники округа опровергли возможное размещение асфальтово-битумной установки на соседней с данным участком территории. Также чиновники округа опровергли возможное размещение асфальтово-битумной установки на соседней с данным участком территории.

- Заявлений о разрешении/согласовании размещения асфальтосмесительной установки либо строительстве асфальтового производства на земельных участках с кадастровыми номерами 34:16:120006:761 и 34:16:1200006:760, расположенных по адресу село Староселье, улица Крайняя, 1а, в администрацию муниципального округа не поступало. Каких-либо разрешений/согласований администрацией муниципального округа не выдавалось, - говорится в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102». - говорится в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102».

Напомним, некоторое время назад жители Михайловки узнали о том, что в пойме реки Медведица собирают возводить установку по производству асфальта. Поводом для этого послужил официальный ответ мэрии Михайловки жителям, где подтверждалось, что одна из компаний имеет планы на размещение подобного объекта. Напомним, некоторое время назад жители Михайловки узнали о том, что в пойме реки Медведица собирают возводить установку по производству асфальта. Поводом для этого послужил официальный ответ мэрии Михайловки жителям, где подтверждалось, что одна из компаний имеет планы на размещение подобного объекта.

Однако затем в администрации муниципального округа Однако затем в администрации муниципального округа заявили, что эта информация не соответствует действительности. В мэрии поясняли, что на участке 34:16:1200006:760 может появиться дорожный комплекс с заправкой и объектами дорожной инфраструктуры после поступления соответствующего заявления об предоставлении разрешения на условной разрешенный вид использования земельного участка.

11 марта этот вопрос был вынесен на публичные слушания, где жители высказались 11 марта этот вопрос был вынесен на публичные слушания, где жители высказались против т аких планов. Тогда же в мэрии заявили, что обязательно учтут мнение жителей при рассмотрении данного вопроса об изменении назначения земли.

Между тем, после проведения публичных слушаний жители Михайловки рассказали ИА «Высота 102», что на участках, на защиту которых встали михайловцы, работает строительная техника. Однако в мэрии корреспонденту ИА «Высота 102» ответили, что факт возведения объектов дорожного сервиса либо асфальтового производства на этой территории не подтвержден. Между тем, после проведения публичных слушаний жители Михайловки рассказали ИА «Высота 102», что на участках, на защиту которых встали михайловцы, работает строительная техника. Однако в мэрии корреспонденту ИА «Высота 102» ответили, что факт возведения объектов дорожного сервиса либо асфальтового производства на этой территории не подтвержден.

Здесь также уточнили, что разрешенное использование участков по данному адресу – животноводческий комплекс. Они относятся к территориальной зоне объектов сельскохозяйственного назначения и могут использоваться в соответствии со своим назначением. В данный момент они находятся в собственности юридического лица. Здесь также уточнили, что разрешенное использование участков по данному адресу – животноводческий комплекс. Они относятся к территориальной зоне объектов сельскохозяйственного назначения и могут использоваться в соответствии со своим назначением. В данный момент они находятся в собственности юридического лица.

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