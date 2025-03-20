Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской области





В Волгоградской области сегодня, 20 марта, официально стартовал пожароопасный сезон. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с этим профильные службы переведены в усиленный режим.

– В регионе проводятся контролируемые отжиги, патрулирование территорий. Специалисты ведут активную профилактическую работу с населением, – сообщили в обладмине и напомнили жителям о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.

Напомним, что в 2025 году пожароопасный сезон стартовал в Волгоградской области досрочно из-за установившейся сухой и жаркой погоды. Еще 13 марта глава региона Андрей Бочаров поручил властям всех уровней, а также спасательным и пожарным службам активизировать меры профилактики возгораний.