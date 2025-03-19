У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублей

Сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов № 2 ГУФССП России по Волгоградской области разыскали и арестовали машину женщины, которая выступила поручителем по кредитам своих родных, не расплатившихся с банком. В УФСПП по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали, что родственники женщины набрали кредитов на развитие бизнеса, а она за них поручилась. Взыскать долг в размере 97 миллионов банк решил с нее.
Суд вынес решение в пользу банка, однако добровольно выплачивать крупную сумму волжанка отказалась.
В рамках исполнительного производства судебный пристав установил ликвидное имущество, на которое можно обратить взыскание — Ниву 2015 года выпуска. Машину объявили в розыск и в конечном итоге ее нашли. Теперь машину продадут с торгов.
Фото: УФССП по Волгоградской области