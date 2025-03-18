Прокуратура помогла волгоградской пенсионерке «раскулачить» пособницу аферистов





В Волгоградской области прокуратура продолжает помогать пенсионерам, лишившимся кровных накоплений, возвращать украденные средства. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз надзорный орган отреагировал на беду 62-летней жительницы Калачёвского района. Пенсионерка поддалась на уговоры мошенников, переведя свои деньги на «безопасный» счёт.

- По данному факту в производстве следственного органа находится уголовное дело, возбужденное по факту мошеннических действий. Под предлогом перевода сбережений пенсионерки на безопасный счет у женщины было похищено 190 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как удалось установить правоохранителям, средства были переведены преступникам не напрямую, а через посредника. Такого рода услуги оказала мошенникам 22-летняя жительница Новосибирской области. Естественно, за это ей отчислялся процент от прошедшей суммы.

При этом по законодательству соучастница преступления несёт такую же ответственность, как и её подельники. Поэтому прокуратура приняла решение взыскать украденные у пенсионерки средства.

Отметим, исковые требования надзорного ведомства были поддержаны Сузунским районным судом Новосибирской области. Теперь подельнице аферистов предстоит выплатить не только всю украденную у пожилой волгоградки сумму, но и проценты. В результате помошнице преступников предстоит выплатить пенсионерке 220 тыс. рублей.