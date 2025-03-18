В Волгоградской области МЧС потренируется в ликвидации пожаров и наводнений





18 марта стартуют масштабные командно-штабные учения МЧС России, которые охватят все региональные управления. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области спасатели потренируются в ликвидации паводка и пожаров.

- Тренировка пройдёт в течение двух дней. 18 марта подразделения отработают действия во время наводнений, весеннего паводка. 19 марта в Среднеахтубинском районе в окрестностях села Вторая Пятилетка пройдут крупные учения по ликвидации крупных ландшафтных пожаров, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, в течение двух дней спасатели отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций во многих населённых пунктах Волгоградской области. Тренировка охватит большинство подразделений.