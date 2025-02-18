Общество

В Волгоградской области на Дону весной вновь запретят вылов щуки, судака и рыбца

Общество 18.02.2025 12:10
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18.02.2025 12:10


В Волгоградской области с марта 2025 года будут введены ограничения на вылов некоторых видов рыб. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росрыболовство, уже через несколько недель в Донском бассейне будет действовать запрет на ловлю щуки, судака и рыбца.

– Вылов щуки у нас будет запрещён с 20 марта по 25 апреля, рыбца – с 15 апреля по 15 июля, судака – с 15 апреля по 8 июня. Кроме того, с 20 апреля вводится мораторий на лов всех видов рыб с использованием всех видов судов и плавучих средств. Он продлится до 1 июня, – рассказала журналистам старший специалист-эксперт Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Юлия Науменко.

Также в регионе продолжают действовать ограничения на вылов раков. Запрет введён с 1 января и будет снят с 16 сентября 2025 года. Кроме того, по 31 марта запрещён лов на зимовальных ямах.

Отметим, ограничения вводятся на период нереста. Нарушителям запрета грозит штраф до 5 тыс. рублей. Кроме того, инспекторы Росрыболовства также имеют право на конфискацию лодок и орудий лова.

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