В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волга»

Вопрос волгоградцев редакция адресовала в администрацию Волгограда, где признали наличие проблемы.
- Чаша бассейна пришла в аварийное состояние и не эксплуатируется. Также пришли в негодность все коммуникации и строения, находящиеся на территории бывшего бассейна, - констатировали в мэрии.- В настоящее время Центром компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ» разработана концепция развития территории спортивного комплекса «Зенит». Она в том числе предполагает возведение нового крытого бассейна со спортивным залом на месте бывшего плавательного центра «Волна». Сроки разработки проектно-сметной документации на строительство объекта, как и сроки его возведения, будут определены позднее, - заверили в администрации.
Напомним, мечты волгоградцев об обустройстве этой территории архитекторы «ВЯЗа» пока на бумаге воплотили в феврале этого года, показав на красивых снимках, что может появиться на 4,4 гектара неиспользуемой территории спорткомплекса.
Так, на месте старого плавательного бассейна планируется возвести новый, на 8 дорожек, в котором также расположится спортивный зал. Вторым объектом станет крытый футбольный манеж с игровым полем 90 на 60 метров и зрительскими трибунами на 600 мест. Третьим — физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий пляжным волейболом с двумя тренировочными полями.