Общество

В Волгограде спустя 30 лет озаботились судьбой руин бассейна «Волга»

Общество 15.03.2025 19:43
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15.03.2025 19:43


Жители Краснооктябрьского Волгограда, проживающие рядом с бывшим бассейном «Волга», который располагается на территории СК «Зенит», а точнее, с тем, что от него осталось, в очередной раз задаются вопросом – когда же городские власти  снесут останки спортивного объекта, вызывающий содрогание у жителей близлежащих домов.
- Это же позор какой-то. Бассейн уже много лет не работает, а вот это безобразие осталось. Стадион «Зенита» хотя бы к ЧМ-2018 привели в порядок, а когда руки у чиновников дойдут до бассейна? – спрашивают горожане.
 
Вопрос волгоградцев редакция адресовала в администрацию Волгограда, где признали наличие проблемы.
- Чаша бассейна пришла в аварийное состояние и не эксплуатируется.  Также пришли в негодность все коммуникации и строения, находящиеся на территории бывшего бассейна, - констатировали в мэрии.- В настоящее время Центром компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ» разработана концепция развития территории спортивного комплекса «Зенит». Она в том числе предполагает возведение нового крытого бассейна со спортивным залом на месте бывшего плавательного центра «Волна». Сроки разработки проектно-сметной документации на строительство объекта, как и сроки его возведения, будут определены позднее, - заверили в администрации.
Напомним, мечты волгоградцев об обустройстве этой территории архитекторы «ВЯЗа» пока на бумаге воплотили в феврале этого года, показав на красивых снимках,  что может появиться на 4,4 гектара неиспользуемой территории спорткомплекса.
Так, на месте старого плавательного бассейна планируется возвести новый, на 8 дорожек, в котором также расположится спортивный зал. Вторым объектом станет крытый футбольный манеж с игровым полем 90 на 60 метров и зрительскими трибунами на 600 мест. Третьим — физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий пляжным волейболом с двумя тренировочными полями.
Между тем, бывший бассейн «Волга» находится в разрушенном состоянии почти тридцать лет. Ранее, напомним, на стадионе «Зенит» установили крышу над западными трибунами, которая обошлась в 19 миллионов.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU



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