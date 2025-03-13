



Интернет-магазин в Волгоградской области реализовывал семена овощей, не включенные в Госреестр. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, на интернет-площадке «Семена-База.РФ» продавались семена 20 сортов томата, 5 сортов гороха, по 1 сорту капусты и лука репчатого, 2 сорта моркови, 4 сорта перца сладкого, 2 сорта свеклы и 15 сортов огурца.

По данному факту управлением в адрес предпринимателя направлено предостережение с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области семеноводства.