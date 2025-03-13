На западе Волгограда началось строительство нового трубопровода





В Дзержинском районе Волгограда стартовала прокладка циркуляционного трубопровода от центрального теплового пункта до дома №19 по улице 8-й Воздушной Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», по окончании работ между ЦТП и домом будет налажено непрерывная циркуляция горячей воды, что предотвратит остывание ресурса и его застой.

– Вместе с циркуляционным будет заменен и участок подающего трубопровода, – рассказали информагентству в «Концессиях теплоснабжения», добавив, что общая протяженность труб, подлежащих замене, составляет более 1300 метров. – Специалисты подрядной организации уже установили блоки, на которые в последствии будут уложены новые трубы в заводской теплоизоляции.

В компании также объяснили, что при строительстве жилых многоквартирных домов до 80-х годов прошлого века обратная циркуляция воды не была предусмотрена. В связи с этим «Концессии теплоснабжения» в приоритетном порядке ведут строительство новых циркуляционных трубопроводов в Волгограде. Так, в 2024 году два новых участка «обратки» были проложены к домам на улице Константина Симонова и на бульваре 30-летия Победы. Еще один новый циркуляционный трубопровод построен к дому на улице Кузнецкой. В результате сотни жителей Волгограда в Дзержинском и Ворощиловском районах стали получать горячую воду, соответствующую всем нормативным параметрам.

Фото: Концессии теплоснабжения