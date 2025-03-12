Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехони





Камышин Волгоградской области второй раз за несколько месяцев стал самым популярным в регионе местом для рыбалки. Как сообщает ИА «Высота 102», местный залив изо дня в день бьёт рекорды по количеству вышедших на лёд любителей зимнего лова. Сотни мужчин приезжают сюда за чехонью несмотря на очевидные риски для жизни.







- Такого улова как минимум несколько лет не было. Чехонь чуть ли сама из лунок не выбрасывается. Успевай только подсекать и упаковывать, - делятся впечатлениями заядлые рыбаки.

При этом далеко не все камышане разделяют эйфорию мужчин. Многие обращают внимание на то, что лёд уже рыхлый, а из-за резкого потепления его толщина постоянно уменьшается, что повышает риски возникновения несчастных случаев.

- Мало того, что о себе не думают, так еще подвергают опасности других людей. Сколько уже утонуло, и все нипочем. Мне в этой ситуации больше всего спасателей жалко, - сетуют горожане.

По сообщениям очевидцев, для обеспечения безопасности рыбаков «Служба спасения Волгоградской области» вынуждена была задействовать в Камышинском заливе своих специалистов и судно на воздушной подушке.

Ранее редакция неоднократно сообщала о резком росте количества случаев, связанных с гибелью провалившихся под лёд рыбаков. Буквально 8 марта в Городищенском районе Волгоградской области погибли двое пенсионеров на реке Россошке.

Отметим, ранее 11 января в Камышинском заливе также, несмотря на оттепель, десятки любителей зимней рыбалки вышли на лёд. Тогда смельчаки сообщали о небывалом улове подлещика.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me