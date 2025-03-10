СК России проверит гибель пенсионеров на реке Россошке под Волгоградом





Городищенский следственный отдел СК России изучит обстоятельства гибели сразу двух пенсионеров на участке реки Россошка вблизи хутора Красный Пахарь. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистами организована предварительная проверка.

- 8 марта 2025 года двое местных жителей рыбачили на реке Россошка. В какой-то момент неокрепший лёд не выдержал веса мужчин, и они провалились в воду. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в спасательную службу, однако спасти рыбаков не удалось, - уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Напомним, как ранее сообщала редакция, погибшими оказались 72-летний и 73-летний мужчины. Их тела были подняты на поверхность лишь с помощью водолазов.

Фото и видео: ГКУ «Служба спасения»