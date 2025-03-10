Общество

СК России проверит гибель пенсионеров на реке Россошке под Волгоградом

Общество 10.03.2025 11:37
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10.03.2025 11:37


Городищенский следственный отдел СК России изучит обстоятельства гибели сразу двух пенсионеров на участке реки Россошка вблизи хутора Красный Пахарь. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистами организована предварительная проверка.

- 8 марта 2025 года двое местных жителей рыбачили на реке Россошка. В какой-то момент неокрепший лёд не выдержал веса мужчин, и они провалились в воду. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в спасательную службу, однако спасти рыбаков не удалось, - уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.

Напомним, как ранее сообщала редакция, погибшими оказались 72-летний и 73-летний мужчины. Их тела были подняты на поверхность лишь с помощью водолазов.

Фото и видео: ГКУ «Служба спасения»

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