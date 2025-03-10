



10 марта председатель СК России вновь поручил проверить законность действий чиновников при расселении аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз в поле зрения Александра Бастрыкина попала ситуация вокруг общежития в городе Волжском Волгоградской области. Здесь местная администрация предложила жильцам разрушающегося общежития по адресу пр. Ленина, д. 76, переселиться в МКД, находящийся в ещё более удручающем состоянии.

- В связи с признанием здания непригодным для проживания гражданам предложено жилье в маневренном фонде, которое также находится в ненадлежащем состоянии. В указанном доме 1968 года постройки разрушается кирпичная кладка стен, в жилых помещениях из-за повышенной влажности образовалась плесень, осыпается штукатурка, инженерные системы изношены. Обращения в администрацию результатов не принесли, - рассказали журналистам в Следкоме.

При этом жильё, куда муниципалитет планирует переселить волжан, официально не признано аварийным, однако, по мнению переселенцев, фактически таковым является.

В свою очередь в городской администрации журналистам ИА «Высота 102» пояснили, что домом вот-вот займутся специалисты УК, после чего он уж точно будет соответствовать всем нормам.

Теперь в сложившейся ситуации предстоит разобраться СУ СК России по Волгоградской области. В настоящее время следователи уже проводят процессуальную проверку. Об её итогах и мерах, предпринятых для восстановления законных прав граждан, специалистам предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.