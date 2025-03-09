В Волгограде водители пожаловались на сбои GPS





В Волгограде вторые сутки наблюдается массовый сбой систем GPS. Как сообщает V102.RU, водителям из-за неправильной работы онлайн-карт и навигаторов приходиться испытывать трудности во время движения на дорогах города.

Особенно страдают водители такси, которые не могут найти по адресу своих клиентов. По словам водителей, геолокация на карте отбрасывает клиента от изначального местоположения на десятки километров, что делает невозможным найти маршрут.

- Работать в таких условиях просто невозможно. Меня с центра города опять начало перебрасывать на остров Сарпинский. Из-за этого стоимость поездки как для меня, так и для клиентов постоянно меняется. Невозможно найти так своего пассажира, поскольку его тоже начинает отбрасывать на разные адреса. Пока стараешься найти человека, заказ отменяют, - рассказал один из таксистов.

Проблему испытывают и простые автолюбители, которые утром не могут посмотреть обстановку на дороге и объехать автомобильный затор.