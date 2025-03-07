В волгоградском Детфонде назвали приоритетные направления на 2025 год





В Волгограде в региональном отделении Российского детского фонда подвели итоги работы за 2024 год и обозначили приоритетные направления на предстоящий период. Как сообщает ИА «Высота 102», в Год Защитника Отечества волгоградские благотворители особо внимание уделят семьям участников СВО, а также жителям ЛНР и ДНР, нуждающимся в поддержке. Об этом сообщила председатель правления регионального отделения РДФ, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

Подведение итогов года в волгоградском Детфонде прошло накануне 8 Марта и самые теплые слова звучали в адрес членов президиума – активных, участливых и отзывчивых женщин.

Напомним, что минувший 2024 год был объявлен Годом семьи по указу президента России Владимира Путина. В детфонде в связи с этим в прошлом году к 15 благотворительным программам фонда добавилась новая – «Поддержка семей с детьми участников СВО». Кроме того, было увеличено финансирование программы «Помощь семьям с детьми подшефного Станично-Луганского района ЛНР». В Донбасс волгоградские благотворители выезжали трижды – здесь семьям, во многих из которых отцы участвовали в СВО, доставили бытовую технику и товары первой необходимости. Продолжалось оказание помощи семья, переехавшим в Волгоградскую область из ЛНР. Также оплачивались расходы по перевозкам и организации обучения детей, прибывших в Волгоград из Белгородской и Курской областей.

Как ранее неоднократно сообщало ИА «Высота 102», в рамках программы «Помощь детям-инвалидам» поддержку продолжали получать волгоградские семьи. Так, за год для юных волгоградцев, страдающих тяжелыми заболеваниями, были оплачены курсы реабилитации, приобретено 9 дорогостоящих устройств: «Экзобот», кресла-коляски, вертикализаторы и др.

Подарки к праздникам благотворители из Волгограда продолжали дарить ребятам, находящимся в четырех подшефных центрах оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А в рамках программы «Детская библиотека» в учреждения Волгоградской области передано свыше 20 тысяч книг и журналов. Также фонд продолжает издавать журнал «Слово – Детям», которое является творческой площадкой для начинающих поэтов и писателей.

Главным событием на районных праздниках в честь Дня защиты детей стало награждение победителей регионального конкурса творческих работ «Подвигом славны мои земляки», проведенного Детфондом совместно с облкомобразования. Около 500 авторов лучших работ получили денежные премии и подарки. В рамках программы «Детский спорт» отделение осуществляло шефство над секциями региональной организации спортивного общества «Динамо» по боксу, баскетболу, дзюдо и другим видам спорта.

Среди опекаемых фондом организаций в Волгоградской области особое место занимает Камышинская воспитательная колония. По программе «За решеткой детские глаза» для подопечных учреждения были закуплены канцтовары, книги и журналы, а также новогодние подарки.

– В Год Защитника Отечества, объявленный главой государства, отделение Детского фонда особое внимание уделит поддержке семей наших бойцов и соотечественников из ЛНР и ДНР. У нас выстроено плотное взаимодействие с подшефным Станично-Луганским районом – и мы продолжим поддерживать местные семьи с детьми, на долю которых выпали тяжелые испытания. Важно отметить, что ни одно направление работы мы бы не осилили, если бы не активная помощь наших партнеров – больших и малых предприятий, учреждений, неравнодушных земляков. Наших единомышленников становится все больше – мы вместе и мы на правильном пути, – подчеркнула председатель правления регионального отделения РДФ Ирина Соловьева.

Фото: ВРОООБФ Российский детский фонд