В центре Волгограда выгрузили танки и гаубицы

Сегодня, 7 марта, в Центральном районе Волгограда состоялась выгрузка бронетехники, которая обновит экспозицию вооружений вблизи сквера у парохода-памятника «Гаситель», передает V102.RU.

- При помощи подъемного крана, грузоподъемностью 75 тонн, рабочие расставляют на новые места образцы отечественных артиллерийских систем и бронетехники второй половины XX века: танки Т-62 и Т-80Б, 122-мм самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», БТР-70, 122-мм гаубица Д-30 и другие образцы вооружения,- рассказали в администрации Волгограда.

Работы проводят сотрудники ООО «Специалисты ремонтных технологий». Выгруженная техника, как отмечается, будет размещена так, чтобы образовался единый ансамбль с другими военно-историческими объектами.

Когда позволит погода, боевые машины очистят от старой краски и нанесут на них новое лакокрасочное покрытие. Территорию около военной экспозиции благоустроят.





- По окончании работ на данном участке набережной будет сформирована единая комплексная экспозиция, также включающая в себя макет бронепоезда времен ВОВ, - отметили в мэрии.

Фото: администрации Волгограда