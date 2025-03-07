Второе дыхание: пустующее пространство на севере Волгограда стало центром семейного досуга

Общество 07.03.2025 12:24
0
07.03.2025 12:24
Во Дворце культуры Тракторозаводского района открылась современная площадка для семейного досуга – «ДерзайКлуб». Год назад коллектив учреждения принял участие в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа», и победа в нем позволила преобразить пустующее пространство – буквально дать ему вторую жизнь.
Новый клуб рассчитан на различные форматы мероприятий: от настольных игр до использования современных технологий, таких как лазерные установки и виртуальная реальность. Более двухсот настольных игр уже приобретены для клуба, чтобы детям было интересно и весело проводить здесь время.
– Мы решили принять участие в конкурсе именно для создания инновационного игрового пространства для детей, для семейного досуга, потому что в нашем районе таких мест, к сожалению, не было, – рассказала Наталья Помазанова, директор Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда.
Первыми инновационное пространство протестировали ученики 17-й школы. В игры здесь можно играть с пользой для здоровья: интерактивный пол и стены увеличивают изображение. Вместо нажатия кнопок на смартфоне, надо подпрыгнуть, прицелиться, кинуть реальный мяч и поразить цель.
– Мне очень понравилось. Особенно, когда мы все танцевали, было весело. Я буду сюда приходить с друзьями, чтобы поднять себе настроение, – поделился впечатлениями Илья, учащийся средней школы № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района Волгограда.
Напомним, что в начале марта стартовал 3-й грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа», в рамках которого будут поддержаны проекты, которые призваны улучшить жизнь в городах, где работают предприятия компании.
Этот вектор корпоративной социальной политики задал много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Он считает, что в городах, где живут заводчане и их семьи, должны быть созданы условия для комфортной и интересной жизни.
Заявки принимаются по трём направлениям: «Образование», «Общество» и «Достойный досуг». Приём заявок продлится до 15 апреля. После этого их будут оценивать эксперты. А победителей назовут после 18 июля.
Участника войны с Японией Степана Кожемякина похоронят под Волгоградом07.03.2025 14:24
Общество 07.03.2025 14:24
Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС07.03.2025 11:56
Общество 07.03.2025 11:56
«Зачем эта фикция?»: волгоградцы возмущены отменой вечерних рейсов автобуса №8507.03.2025 11:12
Общество 07.03.2025 11:12
В Волгограде резкое потепление позволило запустить речные трамвайчики07.03.2025 11:09
Общество 07.03.2025 11:09
Андрей Бочаров потребовал довести до ума пешеходную доступность ЖК «Комарово»07.03.2025 10:32
Общество 07.03.2025 10:32
Процесс лишения лицензий УК упростят в Волгограде07.03.2025 10:15
Общество 07.03.2025 10:15
Волгоградским киберполицейским предлагают поднять зарплату07.03.2025 10:05
Общество 07.03.2025 10:05
Большая олимпиада Росхим стартовала в Волгоградской области07.03.2025 09:32 Реклама
Общество 07.03.2025 09:32 Реклама
В Волгограде ребёнок госпитализирован после массового ДТП на территории ЖК «Европейский»07.03.2025 09:28
Общество 07.03.2025 09:28
Волгоградстат нарисовал портрет жительниц региона07.03.2025 08:41
Общество 07.03.2025 08:41
В Волгоградской области на расчистку Медведицы потратят ещё 175 млн рублей07.03.2025 08:03
Общество 07.03.2025 08:03
Авиарейс Волгоград-Казань отменили 7 марта06.03.2025 22:17
Общество 06.03.2025 22:17
В Волгоградской области 7 марта потеплеет до +1506.03.2025 21:49
Общество 06.03.2025 21:49
Облкомветеринарии: количество бездомных животных снизилось до 1996706.03.2025 21:20
Общество 06.03.2025 21:20
Двоим жителям Фролово выписали штрафы за оскорбления на собрании в гараже06.03.2025 19:55
Общество 06.03.2025 19:55