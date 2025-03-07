Второе дыхание: пустующее пространство на севере Волгограда стало центром семейного досуга





Во Дворце культуры Тракторозаводского района открылась современная площадка для семейного досуга – «ДерзайКлуб». Год назад коллектив учреждения принял участие в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа», и победа в нем позволила преобразить пустующее пространство – буквально дать ему вторую жизнь.

Новый клуб рассчитан на различные форматы мероприятий: от настольных игр до использования современных технологий, таких как лазерные установки и виртуальная реальность. Более двухсот настольных игр уже приобретены для клуба, чтобы детям было интересно и весело проводить здесь время.





– Мы решили принять участие в конкурсе именно для создания инновационного игрового пространства для детей, для семейного досуга, потому что в нашем районе таких мест, к сожалению, не было, – рассказала Наталья Помазанова, директор Дворца культуры Тракторозаводского района Волгограда.

Первыми инновационное пространство протестировали ученики 17-й школы. В игры здесь можно играть с пользой для здоровья: интерактивный пол и стены увеличивают изображение. Вместо нажатия кнопок на смартфоне, надо подпрыгнуть, прицелиться, кинуть реальный мяч и поразить цель.

– Мне очень понравилось. Особенно, когда мы все танцевали, было весело. Я буду сюда приходить с друзьями, чтобы поднять себе настроение, – поделился впечатлениями Илья, учащийся средней школы № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского района Волгограда.





Напомним, что в начале марта стартовал 3-й грантовый конкурс «Устойчивые города РУСАЛа», в рамках которого будут поддержаны проекты, которые призваны улучшить жизнь в городах, где работают предприятия компании.

Этот вектор корпоративной социальной политики задал много лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Он считает, что в городах, где живут заводчане и их семьи, должны быть созданы условия для комфортной и интересной жизни.

Заявки принимаются по трём направлениям: «Образование», «Общество» и «Достойный досуг». Приём заявок продлится до 15 апреля. После этого их будут оценивать эксперты. А победителей назовут после 18 июля.



