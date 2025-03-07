Расследования

Волгоградцу грозит 6 лет колонии за модернизацию охотничьего ружья

Расследования 07.03.2025 09:29
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07.03.2025 09:29


41-летний житель Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчина незаконно приобрел охотничье ружье модели ИЖ-ЗК и решил его модернизировать.

- Воплощая в жизнь свой замысел, мужчина отпилил у ружья ствол, переделал его в нарезной, а также изготовил самодельный глушитель, - рассказали в Главке.

Самодельно изготовленное нарезное оружие и 56 патронов нашли у мужчины в декабре 2024 года при проведении обыска в его доме в Алексеевском районе. Экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ - ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия) и ст. 222 УК РФ (Незаконные хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Мужчина признал вину. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


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