В Волгоградской области на расчистку Медведицы потратят ещё 175 млн рублей





В Жирновском и Руднянском районах Волгоградской области в 2025 году начнётся 2-й этап расчистки русла Медведицы. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалистам предстоит в общей сложности привести в порядок порядка 15 километров реки. 5 марта чиновники объявили о поиске подрядной организации.

Компания, прошедшая конкурсный отбор, должна будет произвести водолазное обследование, а также избавить русло от зарослей кустарников и прочей растительности. Работы охватят три участка в числе которых: 5 километров русла у посёлка р.п. Красный Яр, 4-километровый участок в районе города Жирновск, а также 6-километровый в границах с. Терсинка.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2028 года. Итоги аукциона будут подведены до конца марта.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в 2022 году из областного бюджета уже выделялись 182 млн рублей на расчистку 15-километрового участка Медведицы в Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а также в городском округе — город Михайловка. Реализация 1-го этапа должна завершиться в 2025 году.