В Урюпинске простятся с погибшим на СВО дальнобойщиком Александром Петрушовым

Герой родился в Урюпинске, окончил среднюю школу № 6, получил профессию автомеханика. Проходил срочную службу в погранвойсках на границе с Арменией и Турцией. В мирной жизни был дальнобойщиком.

Погиб Александр 4 января 2025 года. Ему было 39 лет. У него остались мама, жена и дети.

Александр с первых дней часто бывал в зоне СВО - доставлял гуманитарные грузы. А в 2024 году заключил контракт и отправился защищать интересы России.