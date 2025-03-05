В Урюпинске простятся с погибшим на СВО дальнобойщиком Александром Петрушовым

Общество 05.03.2025 09:02
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05.03.2025 09:02
Завтра, 6 марта, в Урюпинске Волгоградской области простятся с Александров Петрушовым, воевавшим на СВО с 2024 года. Как сообщили ИА «Высота 102», «за ленточкой» Александр был наводчиком-оператором мотострелкого отделения.
Герой родился в Урюпинске, окончил среднюю школу № 6, получил профессию автомеханика. Проходил срочную службу в погранвойсках на границе с Арменией и Турцией. В мирной жизни был дальнобойщиком.
Александр с первых дней часто бывал в зоне СВО - доставлял гуманитарные грузы. А в 2024 году заключил контракт и отправился защищать интересы России. Погиб Александр 4 января 2025 года. Ему было 39 лет. У него остались мама, жена и дети.
Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов, а похоронят героя в хуторе Попов.
Фото администрации Урюпинска t.me, коллаж V102.RU
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