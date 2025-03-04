Сегодня, 4 марта, сотрудники коммунальных служб приступили к откачке воды из затопленного подземного перехода в Красноармейском районе Волгограда, где накануне травмировался участник СВО. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли на видео проводимые в подземном сооружении работы.





Напомним, что накануне о затопленном переходе сообщил участник СВО, который проездом находился в Волгограде. Молодой мужчина, который отметил, что не является местным жителем, возмутился тому, что потенциально опасное сооружение никак не огорожено. Он снял подземный переход на видео, а также сообщил, что провалился здесь в ледяную воду и повредил ногу.

В администрации Волгограда в свою очередь пояснили, что ограждение на самом деле было, но его испортили неизвестные лица. В мэрии заверили, что обслуживающая организация в кратчайшие сроки проведет работы по его восстановлению.

Видео: Ночной Волгоград / t.me