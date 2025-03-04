WhatsApp* не откроется на старых телефонах россиян

Мессенджер WhatsApp* прекращает поддержку устаревших устройств, работающих на Android и iOS. Об этом, как передает V102.RU, сообщил мессенджер на своей официальной странице.

Указывается, что на сегодняшний день мессенджер поддерживает устройства с Android 5.0 или более поздней версии и устройства iPhone с iOS 12 или более поздней версии.

- С 5 мая 2025 года будет поддерживаться только iOS 15.1 и более поздних версий, - указано в официальных данных.

Так, в частности, мессенджер прекратит работу на iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Доступа к мессенджеру ранее были лишены пользователи операционных систем Android 4.4 KitKat и более ранних сборок. Это коснулось таких устаревших смартфонов, как Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, несколько моделей Sony Xperia.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской.

Фото из архива V102.RU