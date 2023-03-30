Общество 30.03.2023 14:34
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30.03.2023 14:34
Жители Волгограда и Волжского направили в местные органы власти и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину коллективное обращение по поводу организации троллейбусного сообщения между двумя городами.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения, его авторы приветствуют приобретение для Волгограда 56 новых троллейбусов с автономным ходом в 2022 году и 54 аналогичных троллейбуса в 2023 году. В этой связи они просят запустить межмуниципальный троллейбусный маршрут, связывающий Волгоград и Волжский.
– Поручаем организовать межмуниципальный троллейбусный маршрут из г.Волгограда в г.Волжский. Наличие троллейбусов с автономным ходом позволяет продлить троллейбусный маршрут через ГЭС в г.Волжский без строительства контактной сети на первое время, – поясняют горожане.
Коллективное обращение адресовано главам Волгограда и Волжского, председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, директору МУП «Метроэлектротранс» и председателю Госдумы РФ.
Граждане также указывают, что положительно относятся к сокращению пригородных маршруток из Волжского №160 и №260 до единой конечной в Тракторозаводском районе Волгограда. По их мнению, дублирование маршруткой №160 всего маршрута скоростного трамвая и троллейбуса №8А в Волгограде нецелесообразно и вредно для комфортной городской среды, наносит прямой вред МУП «Метроэлектротранс» и городу в целом.
– Маршрутки создают заторы на дорогах и увеличивают количество ДТП и аварийных ситуаций на дороге, – поясняют авторы обращения.
Они поясняют, что жителям нужен современный и безопасный транспорт, которым являются троллейбусы. Жители Волгограда и Волжского просят обратить внимание на положительный опыт организации межмуниципальных троллейбусных маршрутов между Саратовом и Энгельсом, Чебоксарами и Новочебоксарском, а также к Крыму.
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