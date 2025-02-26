ВОЦНТ возглавит новый директор

Экспертный совет по вопросам кадровой политики комитета культуры Волгоградской области рассмотрел кандидатуру нового директора ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомкультуры, на пост директора рекомендована Елена Афанасьева.
Кандидат имеет высшее образование в области управления, большой стаж работы, в том числе на руководящих должностях. Ее характеризуют как эффективного менеджера по развитию и продвижению проектов, в том числе грантов.
Ранее ВОЦНТ возглавлял Сергей Абросимов. Однако недавно он покинул эту должность.
Фото: сайт ВОЦНТ