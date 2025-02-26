Общество

В Волгограде разработали концепцию Комсомольского парка

Общество 26.02.2025 21:47
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26.02.2025 21:47


Архитекторы Центра «ВЯЗ» презентовали концепцию благоустройства Комсомольского парка жителям Тракторозаводского района. Горожанам показали, как  планируется преобразить пространство по улице Дегтярева.

В Комсомольском парке на площади  4,1 га предлагается разместить круглогодичное парковое кафе, библиотеку, сухой фонтан, беседки и качели. Также в зоне отдыха предусмотрено место для занятий спортом и площадка для выгула собак.

В ходе обсуждения жители попросили архитекторов сделать малые архитектурные формы антивандальными, а также не забыть про  туалеты и систему видеонаблюдения. Пожелания касались и возможности установить уличные туалеты.

Концепция благоустройства Комсомольского парка в Тракторозаводском районе будет дорабатываться и в дальнейшем с учетом предложений жителей.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» 

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