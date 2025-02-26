В Волгограде разработали концепцию Комсомольского парка

Архитекторы Центра «ВЯЗ» презентовали концепцию благоустройства Комсомольского парка жителям Тракторозаводского района. Горожанам показали, как планируется преобразить пространство по улице Дегтярева.
В Комсомольском парке на площади 4,1 га предлагается разместить круглогодичное парковое кафе, библиотеку, сухой фонтан, беседки и качели. Также в зоне отдыха предусмотрено место для занятий спортом и площадка для выгула собак.
В ходе обсуждения жители попросили архитекторов сделать малые архитектурные формы антивандальными, а также не забыть про туалеты и систему видеонаблюдения. Пожелания касались и возможности установить уличные туалеты.
Концепция благоустройства Комсомольского парка в Тракторозаводском районе будет дорабатываться и в дальнейшем с учетом предложений жителей.
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ»