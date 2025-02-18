МВД: мошенники переключились на карманные деньги школьников





Мошенники под видом сотрудников школ вынуждают подростков отдавать собственные карманные деньги и вещи родителей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, одним из потерпевших стал подросток, которому аферисты позвонили под видом завуча. Сначала у него выманили код для восстановления аккаунта на портале Госуслуг, а после создали видимость взлома и разговаривали затем уже от лица следователя.

Далее школьника попросили сделать видеоэкскурсию квартиры. Хатем он передал ценные вещи и деньги курьеру. Пропажу вещей и средств заметили вечером родители и обратились в полицию.

В МВД призывают родителей говорить чаще с детьми и кибербезопасности.