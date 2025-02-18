Общество

Не разгуляешься: волгоградцев лишили дополнительных выходных в феврале и марте

Общество 18.02.2025 10:56
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18.02.2025 10:56


Жители Волгоградской области, как, впрочем, и все россияне, в 2025 году оказались лишены дополнительного выходного дня в феврале. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на производственный календарь, 24 февраля волгоградцам после празднования Дня защитника Отечества предстоит в бодром виде явиться на рабочие места. То же самое случится и в марте. 

Отметим, что 23 Февраля в этом году выпадает на воскресенье, а 8 Марта – на субботу, что и так являются законными выходными днями. В связи с этим, согласно Постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», на 8 мая (четверг) переносится выходной с воскресенья 23 февраля, выходной с субботы 8 марта переносится на пятницу 13 июня;

Таким образом, днями отдыха в связи с Днем защитника Отечества в 2025 году будут 22 и 23 февраля, а в связи с Международным женским днем –  8 и 9 марта.

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