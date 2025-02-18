Мороз до -27 шокировал жителей Волгоградской области





Морозная погода сохранится в Волгоградской области в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр, на севере Волгоградской области ночью температура воздуха будет опускаться до -24 градусов. В дневные часы в регионе будет теплее – от -5 до -19 градусов.

Между тем, в некоторых местах ночные морозы оказались даже серьезнее, чем прогнозировали синоптики. Например, в Котовском районе, по сообщениям жителей, в ночь на 18 февраля температура воздуха опускалась до -27. В Волгограде сегодня ночью было от -10 до -15 градусов.

По данным Волгоградского ЦГМС, пока осадков в регионе не ожидается. Из неблагоприятных погодных условий прогнозируют туман, изморозь и гололед как в областном центре, так и в районах.

Фото из архива V102.RU